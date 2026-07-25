Дума расширила круг лиц, которые могут заключить контракт с Минобороны, на осужденных по самым тяжелым статьям

Госдума приняла сразу в трех чтениях закон, расширяющий круг лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время.
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