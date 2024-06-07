РФПИ инвестирует 2 млрд рублей в производство российского электромобиля «Атом»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложит 2 млрд рублей в производство отечественного электрического автомобиля «Атом», который разрабатывается на первой полностью российской платформе для электромобилей с поддержкой ведущих отечественных игроков автомобильной и ИТ-индустрии.