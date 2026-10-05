Британский писатель и бывший политик Джеффри Арчер умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на его издательство HarperCollins.
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