В Москве предотвращен теракт, который готовил сторонник РДК

В Москве предотвратили теракт, готовившийся сторонником базирующейся на Украине запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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