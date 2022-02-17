В Калуге окончено расследование уголовного дела по факту серии мошеннических действий, совершенных под предлогом выдачи потребительских займов

В Калуге окончено расследование уголовного дела по факту серии мошеннических действий, совершенных под предлогом выдачи потребительских займов

Специализированным следственным отделом Следственного управления УМВД России по г. Калуге окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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