Какие привычки помогают стать долгожителем и встретить свои 100 лет Алёна Юрьева Мечтаете дожить до 100 лет, сохраняя здоровье и бодрость духа? Вдохновитесь на примере тех, кто уже достиг солидного возраста, и узнайте, какие привычки способствуют долголетию.