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МРОТ в 2027 году составит 28 935 рублей

МРОТ в 2027 году составит 28 935 рублей

Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году достигнет 28 935 рублей, что на 6,8% больше, чем в 2026-м.

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