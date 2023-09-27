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Депутат Свищев о бойкоте матчей с командами России U17: «Сейчас есть время бросаться бравадами, но дойдет ли до действий? Это все игры чиновников»

Депутат Свищев о бойкоте матчей с командами России U17: «Сейчас есть время бросаться бравадами, но дойдет ли до действий? Это все игры чиновников»

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

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