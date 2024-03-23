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Так вот в чём состоит гениальный план Путина. Президент России ведет Запад к неминуемой катастрофе

Так вот в чём состоит гениальный план Путина. Президент России ведет Запад к неминуемой катастрофе

Интересная жизнь с Vera Star С самого начала невиданной доселе санкционной кампании Запада против России, многие обыватели стали задумываться, почему высшее политическое руководство нашей страны не стремится к победе над США, Европой и их многочисленными клиентами.

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Комментарии
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ИЯ
Ильдар Ямалетдинов
2025год для коллективного запада будет роковым.
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1 час.
EV
Evgeni Velesik
Не будем забывать, что Козлов/Кедми один из первых покинул СССР! Второе, разведчики бывшими не бывают и на чью мельницу они льют воду, мы не знаем!
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1 час.
vagas Karlito
Очень смахивает на эпизод из 12 стульев!))Гроссмейстер  жертвует ферзя!!)) Сдавайся!!
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1 час.

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