Врач назвала четыре мешающих похудению на диете фактора

Если придерживающийся диеты и физически активный человек не может похудеть, ему следует проверить состояние гормонального фона, призвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.
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