«Меня трясет»: Овечкин поделился эмоциями после повторения рекорда Гретцки

Овечкин признался, что все еще не может поверить в повторение рекорда ГретцкиРоссийский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин все еще не может поверить в то, что побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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