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МОСИНФОРМ

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Собянин осмотрел завершающий этап строительства корпуса Курчатовской школы

Собянин осмотрел завершающий этап строительства корпуса Курчатовской школы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел завершающий этап строительства нового корпуса Курчатовской школы в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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