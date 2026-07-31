Собянин осмотрел завершающий этап строительства корпуса Курчатовской школы

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел завершающий этап строительства нового корпуса Курчатовской школы в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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