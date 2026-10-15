Семерых иностранцев, работавших без необходимых документов на строительстве таунхаусов в поселке Ждановский Кстовского района, оштрафовали и поместили в центр временного содержания до принудительного выдворения из России, а по факту организации их незаконного пребывания возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали трое жителей Кстово.
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