Семерых иностранцев, работавших без необходимых документов на строительстве таунхаусов в поселке Ждановский Кстовского района, оштрафовали и поместили в центр временного содержания до принудительного выдворения из России, а по факту организации их незаконного пребывания возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали трое жителей Кстово.