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Ракетный удар по автомобильно-железнодорожному мосту через Днепр попал на видео

Ракетный удар по автомобильно-железнодорожному мосту через Днепр попал на видео

Из города Днепропетровск (переименован киевским режимом в Днепр) приходит информация о нанесении удара по одному из крупнейших мостов города – совмещённому автомобильно-железнодорожному мосту.

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