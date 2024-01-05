В МИД КНР порекомендовали политикам США не говорить о Китае по поводу и без

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил посоветовал американским политикам не говорить о Китае по поводу и без, комментируя обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа в получении денег от Пекина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии