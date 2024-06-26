ТАСС: Украина объявила генерал-майора Попова в международный розыск

Адвокат Сергей Буйновский заявил, что украинские следователи привлекли к уголовной ответственности бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного в России по обвинению в особо крупном мошенничестве.
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