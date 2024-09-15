Невролог: раннее наступление темноты заставляет организм вырабатывать мелатонин

Важный фактор, который влияет на изменения сна вместе со сменой времени года, — процесс выработки мелатонина, предупредил в беседе с RT Николай Ильин, врач-невролог и сомнолог Европейского медицинского центра (EMC).
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