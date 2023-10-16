Минобороны: российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что российские военные отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в Артемовском районе Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.
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