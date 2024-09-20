Во всех округах Архангельска открылись уличные выставки «Город. Люди. События»

Стенды, раскрывающие историю столицы Поморья через историю ее территориальных округов, установлены на общественных территориях в разных уголках города Выставка представляет из себя своеобразный караван стендов-кораблей, на которых размещены информационные материалы: здесь каждый может увидеть прошлое и настоящее своей семьи, своего района, имена людей, которые носят улицы, учебные заведения.