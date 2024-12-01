Виктория Боня призналась, что никого любит кроме себя

На прошедшей в пятницу белой вечеринке модель Виктория Боня заявила, что ее главная любовь — это она сама, а таинственный «дед Мороз по имени Николай», который подарил ей украшения Cartier, является всего лишь другом.
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