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ДРУЖНО, СМЕЛО, С ОПТИМИЗМОМ - ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ДРУЖНО, СМЕЛО, С ОПТИМИЗМОМ - ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

´Дружно, смело, с оптимизмом - за здоровый образ жизни´ под таким девизом проводятся оздоровительные мероприятия по приобщению детей к занятиям спортом, пропаганде физической культуры и здорового образа жизни, а воспитанники всех групп принимают в них активное участие.

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