´Дружно, смело, с оптимизмом - за здоровый образ жизни´ под таким девизом проводятся оздоровительные мероприятия по приобщению детей к занятиям спортом, пропаганде физической культуры и здорового образа жизни, а воспитанники всех групп принимают в них активное участие.