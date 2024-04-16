´Дружно, смело, с оптимизмом - за здоровый образ жизни´ под таким девизом проводятся оздоровительные мероприятия по приобщению детей к занятиям спортом, пропаганде физической культуры и здорового образа жизни, а воспитанники всех групп принимают в них активное участие.
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