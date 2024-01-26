Приговоры большие и маленькие, истерика Собчак и признание Лапушкиной: новости к утру 26 января

Царьград Самара продолжает рассказывать об актуальных событиях последних сутокДо середины века в клетке Одним из главных событий 25 января стал приговор террористке Дарье Треповой*, которая организовала теракт, жертвой которого стал военный корреспондент Владлен Татарский.