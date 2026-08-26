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Новости Липецка

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Елецкий суд оштрафовал женщину за ложный вызов скорой

Елецкий суд оштрафовал женщину за ложный вызов скорой

Женщину оштрафовали на 1 тысячу рублей за ложный вызов скорой помощи. Она сообщила о переломе лодыжки, якобы нанесённом сожителем, но на самом деле оступилась на лестнице, возвращаясь из подвала после распития спиртного.

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