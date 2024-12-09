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Постпред при ОДКБ Васильев: НАТО копит силы у границ России и Белоруссии

Постпред при ОДКБ Васильев: НАТО копит силы у границ России и Белоруссии

Виктор Васильев, постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил, что НАТО усиливает свои военные контингенты у границ России и Беларуси с возможностью развертывания ядерного вооружения.

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