Постпред при ОДКБ Васильев: НАТО копит силы у границ России и Белоруссии

Виктор Васильев, постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил, что НАТО усиливает свои военные контингенты у границ России и Беларуси с возможностью развертывания ядерного вооружения.
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