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В Ростовской области выросла площадь пожара после падения беспилотника

В Ростовской области выросла площадь пожара после падения беспилотника

Пламя распространилось на сотню гектаров.В Милютинском районе Ростовской области после падения украинского беспилотника занялся лесной пожар.

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