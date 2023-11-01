Разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 раскрыли новые подробности и показали гл...

Разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 раскрыли новые подробности и показали главного персонажаНедавно разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 рассказали свежие подробности игры, а также показали некоторые арты.
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