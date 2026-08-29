Мирзиёев объявил о $5 млрд инвестиций России в экономику Узбекистана

На церемонии в честь 35-летия независимости Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев объявил о намерении укреплять международные связи, ускорить экономический рост и привлечь $5 млрд инвестиций из России.
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