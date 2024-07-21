Олигархи Рублевки заявили, что Максим Галкин давит на Пугачеву

Олигархи Рублевки, которые до отъезда народной артистки СССР Аллы Пугачевой в связи с СВО постоянного приглашали ее с мужем, ныне иноагентом Максимом Галкиным*, в свои особняки, сегодня полностью поменяли отношение к этой «парочке».