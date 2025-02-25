Рубио: резолюции в ООН не способствуют урегулированию конфликта на Украине

Соединенные Штаты голосовали против резолюций Организации объединенных наций (ООН), критикующих Россию, потому что они являются "враждебными" и противоречат усилиям по урегулированию для обеих сторон и прекращению боевых действий.
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