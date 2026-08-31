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Матч Винус и Кенин побил рекорд US Open по самому позднему началу

Матч Винус Уильямс и Софии Кенин побил рекорд по самому позднему началу на US Open . Матч первого круга между Уильямс и Кенин побил рекорд турнира по самому позднему началу игры, сообщает журналист Бен Ротенберг.

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