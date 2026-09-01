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«Аэрофлот» завершил покупку 49% акций Aeromar 1 сентября

«Аэрофлот» завершил покупку 49% акций Aeromar 1 сентября

«Аэрофлот» стал владельцем 99% акций Aeromar, ранее 49% принадлежали LSG Group Lufthansa. Сделка закрыта 1 сентября.

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