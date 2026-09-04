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Ксения Собчак, Анастасия Решетова, Софья Эрнст, Виктория Шелягова и вся светская Москва посетили ярмарку Cosmoscow

Ксения Собчак, Анастасия Решетова, Софья Эрнст, Виктория Шелягова и вся светская Москва посетили ярмарку Cosmoscow

В московском “Тимирязев Центре” прошёл предпоказ в преддверии открытия ежегодной арт-ярмарки современного искусства Cosmoscow 2026.

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