Что такое самозапрет и как им воспользоваться

Давно мы с вами финансы не обсуждали, в частности вопросы кредитования. А так как у нас на календаре 1 марта и теперь на портале Госуслуг можно воспользоваться весьма полезной функцией — самозапретом на кредиты.
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