Скандал со слежкой на Олимпиаде: Канада потеряла шесть очков

ФИФА сняла шесть очков с Канады в женском футбольном турнире на Олимпиаде в Париже и дисквалифицировала трех тренеров сроком на один год каждого из-за скандала, связанного со слежкой с помощью беспилотников.
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