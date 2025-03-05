Emirates планирует многомиллиардные инвестиции на модернизацию самолетов

Авиакомпания Emirates планирует потратить около 5 миллиардов долларов на модернизацию существующего флота, включая двухпалубные лайнеры Airbus A380 и широкофюзеляжные Boeing 777, в ожидании новых поставок.
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