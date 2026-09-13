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Царьград

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Украинцы из подполья передают ВС России координаты объектов ВПК и портов

Украинцы из подполья передают ВС России координаты объектов ВПК и портов

Координаты объектов для последующих ударов ВС России тщательно перепроверяются и только тогда передаются русским военным.

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