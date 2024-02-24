Компания Ineos презентовала компактный электрический внедорожник Fusilier

В октябре 2022 года компания Ineos Automotive запустила производство внедорожника Ineos Grenadier, который формально считается идейным наследником классического Defender, хотя Land Rover и не имеет к проекту никакого отношения.
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