Ядерный план Пентагона провоцирует РФ – Институт Куинси AlexCoderЯдерный план Пентагона провоцирует РФ – Институт Куинси AlexCoder Мир все ближе к катастрофе Американский Институт ответственного госуправления Куинси выразил обеспокоенность текущей программой модернизации ядерных сил, которую активно осуществляет главное оборонное ведомство этой страны.
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