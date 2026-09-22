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Врач Кондрахин: мозг пенсионерки, пролежавшей 4 дня с инсультом, можно было спасти

Работоспособность мозга 70-летней женщины, пролежавшей четыре дня с инсультом в запертой квартире, можно было бы полностью сохранить, если бы ей оказали помощь в первый час после приступа.

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