Врач Кондрахин: мозг пенсионерки, пролежавшей 4 дня с инсультом, можно было спасти

Работоспособность мозга 70-летней женщины, пролежавшей четыре дня с инсультом в запертой квартире, можно было бы полностью сохранить, если бы ей оказали помощь в первый час после приступа.
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