Экспедиционные круизы Vasta Expeditions: 13 рейсов

Оператор Vasta Expeditions (проект арктического туроператора «Панарктик Стар») уже третий сезон подряд организовывает круизы, в которых можно своими глазами увидеть ледяные озера, кипящие гейзеры и вулканы, отправиться к лежбищам тюленей сивучей и птичьим базарам, а еще почувствовать себя настоящим первооткрывателем, поскольку каждый участник круиза становится полноправным членом команды судна.