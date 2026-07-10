«Известия»: российские автомобилисты начали массово скупать присадки для бензина

Спрос на присадки для бензина среди российских автомобилистов вырос на фоне сообщений о предоставлении нефтяным компаниям права на производство топлива стандарта "Евро-3", пишут "Известия" со ссылкой на представителей сетевых магазинов и производителей добавок.