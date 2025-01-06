Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • ольга
    Жаль,что вы не совки. Вам  до совков учиться и  не научиться.Уровень не тот. Так туповатыми помрете.Подарок к Рождес...
  • Анатолий Анатольев
    ООН все еще продолжает себя ПОЗОРИТЬ!!!!! Стала ВОНЮЧЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, пора ее МЕНЯТЬ!!!!!ООН с опозданием ...
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    Наказывает строго, но только не в этой жизни.Прощать - дело Б...

Подарок к Рождеству - взятие Курахово

Брать город к  дате  -  это  совковая   традиция.  Мы  не  совки, мы  добрые  русские  люди.  Так  что будем считать, что      подарок  к  Рождеству  в  виде  взятия  Курахово  -  это промысел Божий.

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Комментарии
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Лариса Парфенова
Храни вас БОГ ребята.
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12 час.
Галина
АВтор совок о котором ты пишешь между прочим ВОВ выиграл,учил историю?
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10 час.
ольга
Жаль,что вы не совки. Вам  до совков учиться и  не научиться.Уровень не тот. Так туповатыми помрете.
Ответить
1 час.

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