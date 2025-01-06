Брать город к дате - это совковая традиция. Мы не совки, мы добрые русские люди. Так что будем считать, что подарок к Рождеству в виде взятия Курахово - это промысел Божий.
Подарок к Рождеству - взятие Курахово
Комментарии
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Лариса Парфенова
Храни вас БОГ ребята.
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12 час.
Галина
АВтор совок о котором ты пишешь между прочим ВОВ выиграл,учил историю?
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10 час.
ольга
Жаль,что вы не совки. Вам до совков учиться и не научиться.Уровень не тот. Так туповатыми помрете.
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1 час.
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