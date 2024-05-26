В Новоаннинском приводят в порядок дворы многоквартирных домов по улице Подтелкова и пер. М. Горького.
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В Новоаннинском приводят в порядок дворы многоквартирных домов по улице Подтелкова и пер. М. Горького.