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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    К чему эти статьи? И так все ясно, нужна политическая воля, чтобы убрать этих мерзавцев из России, а так один треп...Что творит азерба...
  • valentina sergeeva
    Похоже, от оборотней - избавят только серебряные пули. А отливать пули за счёт ими полученных взяток.Что творит азерба...
  • Арик Кука
    Агрессия исходит всегда от буржуев, они хотят владеть. Ну, и зачем в РФ нужны инородные буржуи, которые хотят владеть...Что творит азерба...

"Алиев требует и получает": Почему не трогают "Садовод", рассказал полковник КГБ

"Алиев требует и получает": Почему не трогают "Садовод", рассказал полковник КГБ

Баку последовательно демонстрирует враждебное отношение к России, усугубляя его с каждым днем. В выходные Алиев принял посла Украины, фактически открыто встав в один ряд с киевским режимом в его противостоянии с Москвой.

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Комментарии
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Валерий Мешалкин
Наводим порядок рядом со своим огородом, но не пора ли навести в собственном огороде порядок и повыдергивать соседские сорняки,необходимо определиться кто во дворе хозяин .
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21 час.
Добрый Кот
Алиев поймал Путина за яйца?
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20 час.
Alex Nемо
Конечно поменялось. Теперь их крышует собянин....
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15 час.
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