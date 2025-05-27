"Алиев требует и получает": Почему не трогают "Садовод", рассказал полковник КГБ

Баку последовательно демонстрирует враждебное отношение к России, усугубляя его с каждым днем. В выходные Алиев принял посла Украины, фактически открыто встав в один ряд с киевским режимом в его противостоянии с Москвой.
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