Российские ученые придумали новый метод обработки видео. На основе нейросетей

Ученые из Университета МИСиС совместно с коллегами из НИУ ВШЭ предложили способ выделять из видеороликов главное и значительно экономить времяКак сообщает пресс-служба МИСиС, новый метод будет особенно актуален для тех областей, где требуется быстрый анализ большого количества видеоматериалов — например, в системах наблюдения, образовательных проектах или спортивных мероприятиях.