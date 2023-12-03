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Российские ученые придумали новый метод обработки видео. На основе нейросетей

Российские ученые придумали новый метод обработки видео. На основе нейросетей

Ученые из Университета МИСиС совместно с коллегами из НИУ ВШЭ предложили способ выделять из видеороликов главное и значительно экономить времяКак сообщает пресс-служба МИСиС, новый метод будет особенно актуален для тех областей, где требуется быстрый анализ большого количества видеоматериалов — например, в системах наблюдения, образовательных проектах или спортивных мероприятиях.

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