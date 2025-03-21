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Царьград

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Переговоры между Россией и Украиной пройдут «челночном» режиме при посредничестве США

Переговоры между Россией и Украиной пройдут «челночном» режиме при посредничестве США

В стремлении продвинуться к мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, США организуют «непрямые переговоры» в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

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