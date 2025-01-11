Байден заявил, что обсуждается возможность помилования критиковавших Трампа лиц

Действующий президент США Джо Байден еще не принял окончательное решение о помиловании в предварительном порядке нескольких лиц, которые ранее критиковали избранного американского лидера Дональда Трампа, такая возможность обсуждается.
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