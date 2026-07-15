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Шишкарев о допуске гандболистов с флагом: «Это прорывное решение, которого мы давно ждали»

Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев отреагировал на решение Международной федерации гандбола ( IHF ) допустить российские сборные к турнирам с флагом и гимном.

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