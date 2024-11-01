В Госдуме сообщили о выходе ВС России на прямую видимость Купянска

Вооруженные силы (ВС) России вышли на прямую видимость города Купянск в Харьковской области. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.