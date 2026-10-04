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Царьград

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"Вжился в роль": Звезда сериала "Солдаты" отправился на СВО – кто ещё из звёзд ушёл воевать?

"Вжился в роль": Звезда сериала "Солдаты" отправился на СВО – кто ещё из звёзд ушёл воевать?

55-летний актёр Юрий Сафаров, известный по роли сержанта Фомина в сериале "Солдаты", сообщил, что подписал контракт с Минобороны и уже проходит подготовку на полигоне в Ростовской области.

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